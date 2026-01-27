ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಆಳಂದ | ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ: ಬಿ.ಆರ್.‌ಪಾಟೀಲ

ಆಳಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:45 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 7:45 IST
ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಬಿ.ಆರ್.‌ಪಾಟೀಲ ನೆರವೇರಿಸಿದರು
