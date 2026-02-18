ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
kalaburagi
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 42 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:12 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:12 IST
ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೇಲ್ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸಿಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಶೀಲ್‌ ಜಿ.ನಮೋಶಿ, ಎಂಎಲ್‌ಸಿ
KalaburagiKalyana Karnataka

