ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ

ಔರಾದ್: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಕೆಲ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ ಮೂಲಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ
ಮನ್ಮಥಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:17 IST
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವರಗಾಂವ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಡೆಯೂ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ ಇಒ ತಾ.ಪಂ. ಔರಾದ್ 
ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಬಾವಿ ನೀರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ
 ಬಾಲಾಜಿ ಭೂಮಾಜೆ , ಸದಸ್ಯ ಸಾವರಗಾಂವ
