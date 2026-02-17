ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಇಡಬ್ಲುಎಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:52 IST
ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘವು 32 ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ಗೋವಿಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಂಘ
KalaburagiBrahmin

