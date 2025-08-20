ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹುಸಿಬಾಂಬ್ ಕರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:02 IST
ಹುಸಿಬಾಂಬ್‌ ಕರೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶ್ವಾನದಳ ಬಾಂಬ್‌ ಪತ್ತೆ–ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಶರಣಪ್ಪ ಎಸ್‌.ಡಿ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕಮಿಷನರ್‌
