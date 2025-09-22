ಸೇಡಂ: ಅಧಿಕ ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೀತಾಫಲ ಇಳುವರಿ

<p><strong>ಸೇಡಂ</strong>: ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಫಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಸೀತಾಫಲ ಗಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಿಡಕ್ಕೆ 5-8 ಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಗಿಡಕ್ಕೆ 10-16 ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟಿವೆ. ಕಾಯಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ, ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡತಾಲ, ಕಡತಾಲ ತಾಂಡಾ, ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ, ಕದಲಾಪುರ, ಕದಲಾಪುರ ತಾಂಡಾ, ಮೇದಕ, ಮೇದಕ ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಮುಧೋಳ, ನಾಡೆಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಗೀಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಕಡಿದು ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ತೆರಳಿದ್ದ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಜನ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯಿ ಕಡಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಕೂಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಖಂಡ ರವಿ ರಾಠೋಡ.</p>.<p>‘ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5-6 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬುಟ್ಟಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ₹400-600 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವು 2-3 ಬುಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ₹5–25 ವರೆಗೆ ಸೀತಾಫಲ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ.</p>.<div><blockquote>ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವಿಡಿ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution"> ರವಿ ರಾಠೋಡ ಮುಖಂಡ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪೆನಿಗಳ ನೌಕರರು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</blockquote><span class="attribution">ಸುಮಿತ್ರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>