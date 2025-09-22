ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೇಡಂ: ಅಧಿಕ ಮಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೀತಾಫಲ ಇಳುವರಿ

ತಾಂಡಾಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಅವಿನಾಶ ಬೋರಂಚಿ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
ಸೀತಾಫಲ ಕಾಯಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ದಿನವಿಡಿ ಹೊಲಗದ್ದೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿ ರಾಠೋಡ ಮುಖಂಡ
ಈ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪೆನಿಗಳ ನೌಕರರು ಸೀತಾಫಲ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಿತ್ರ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ
Kaluburgi

