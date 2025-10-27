ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ: ರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಂಡಿ ನೀರು

ವೀರೇಶಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಮಠ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್‌ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಗವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು

ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್‌ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಗವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದ‌ರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ‌ದೆ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್‌ವಿಪಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಗವ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದ‌ರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿ‌ದೆ.ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ಲ್‌ ಬದರ್‌ ಮಹಿಳಾ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಿಡಿಎ ಕಾಲೇಜುವರೆಗೆ ಯುಜಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹ 44 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಶಿಘ್ರವೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ
ಲತಾ ರಾಠೋಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯೆ
ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು
ಗೋವಿಂದ ಪುರೋಹಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ನೂತನ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ
ವಿಶಾಲ ದರ್ಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ
