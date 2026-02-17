ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ: ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಬೇತಿದಾರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:53 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:53 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜುಗಳ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬೇತಿದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಆಡುವರು
ಮುರಳೀಧರ ರತ್ನಗಿರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ (ಪು) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
