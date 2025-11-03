ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲಬುರಗಿ | ಪಾಲಿಕೆಗೆ ‘ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ’ ಗ್ರಹಣ

ಎರಡು ಉಪಆಯುಕ್ತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭಾರ ‘ಪ್ರಭಾರಿ’ಗಳ ಹೆಗಲಿಗೆ; ಬಸವಳಿದ ಆಡಳಿತ
ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಪಾಲಿಕೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಯಾದರೆ ಸುಗಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
kalaburgi
