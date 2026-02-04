ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictkalaburagi
ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ಪ್ರಗತಿ: 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ವರಮಾನ ದಾಖಲೆ

ಬಷೀರಅಹ್ಮದ್ ನಗಾರಿ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:16 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:16 IST
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕ ‍ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು
– ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
KalaburagiTaxTax collection

