ಕಲಬುರಗಿ: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,050 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ರೇಬಿಸ್‌ ಲಸಿಕೆ
ಕಿರಣ ನಾಯ್ಕನೂರ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ರೇಬಿಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 7 ಸಾವಿರ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಬಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ
ಅವಿನಾಶ್ ಶಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಬಜಾರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ರಯಿಸ್‌ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್‌ ನಿವಾಸಿ
Quote - ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದೆ. 10–12 ನಾಯಿಗಳಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಕೆಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
ರಹಮತ್‌ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ 
