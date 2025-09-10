ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಅಫಜಲಪುರ | ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನರೇಗಾ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಕೆರೆಗಳು

ಶಿವಾನಂದ ಹಸರಗುಂಡಗಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿವ ನೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ವೀರಣ್ಣ ಕೌಲಗಿ, ತಾ.ಪಂ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆರೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಸುರೇಶ್ ರಾಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತಮುಖಂಡ
Kalburgi

