ಜೇವರ್ಗಿ | ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುಡುಕರ ಹಾವಳಿ

ಸಂಜೆ ಓಡಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂಜರಿಕೆ, ಕುಡುಕರ ಅಡ್ಡೆಯಾದ ಖಾಲಿ‌ ನಿವೇಶನಗಳು
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್.ಕಲ್ಲಾ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:28 IST
ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು
ಅಂಬರೀಶ್ ಪತಂಗೆ
ಬಿ.ಎಚ್. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ
ರಾಜೇಸಾಬ ನದಾಫ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಬಕಾರಿ-ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಸ್ತು ತಿರುಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು
ಅಂಬರೀಶ್ ಪತಂಗೆ ವಕೀಲ ಜೇವರ್ಗಿ
ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಬಿ.ಎಚ್. ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಫುಡ್‌ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ರಾಜೇಸಾಬ್‌ ನದಾಫ್ ಸಿಪಿಐ ಜೇವರ್ಗಿ
