ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ₹65 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಬಿ.ವೆಂಕಟ್‌ ಸಿಂಗ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:08 IST
ಆಯೋಗದ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್‌ಡಿಬಿ ಹಾಗೂ ಜಿಡಿಎಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್‌ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ
ಬಿ.ವೆಂಕಟ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠ
Kalaburagi

