ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ| ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಗತ್ಯ: ಚಿಂತಕ ಆರ್‌.ಕೆ.ಹುಡಗಿ

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಗತ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್‌ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

