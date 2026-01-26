ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಕಲಬುರಗಿ | ಋಷಿ–ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂದೇಶ ಪಾಲಿಸಿ: ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:18 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:18 IST
ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಸವಿತಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು
ನಾಗಪ್ಪ ಗೋಗಿ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ
Kalaburagiprograme

