ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾಳಗಿ | ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪ: ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:02 IST
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್‌ಗಳು
ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಶಶಿಧರ ಬಿರಾದಾರ, ಬಿಇಒ ಚಿತ್ತಾಪುರ
