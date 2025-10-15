ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಾಡಿ | ಕುಸಿದ ಶಾಲೆ ಚಾವಣಿ: ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್.ಮಲ್ಕಂಡಿ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:12 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:12 IST
ವಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಚಾವಣಿ ಪದರು ಕುಸಿದಿರುವುದು

ಸತತ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ ಮರಾಠಿ ಶಾಲೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಡವಲು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಕಳಿಸಿದ್ದು ವಿಷಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ
ಶಶಿಧರ ಬಿರಾದಾರ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಬಿಇಒ
