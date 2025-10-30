ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾಳಗಿ: ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳ ಕಾಟ

ಹಂದಿ-ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಜನರು ತತ್ತರ
ಗುಂಡಪ್ಪ ಕರೆಮನೋರ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:30 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:30 IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬಿಡುವು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದವರೆಗೆ ಬಿಡಾಡಿ ದನ ಹಂದಿ ನಾಯಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಪಂಕಜಾ ಎ. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಳಗಿ
Kalaburagi

