ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi
ADVERTISEMENT

ಕಲಬುರಗಿ | ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು, ಜನರ ಧ್ವನಿ: ಟಿ.ಎನ್.ಇನವಳ್ಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥಾ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಕೇವಲ 932 ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಜಾಗೃತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 988ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ
ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
KalaburagiVoters DayAwareness

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT