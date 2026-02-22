ಭಾನುವಾರ, 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬಂಪರ್ ಇಳುವರಿ: ಭರಪೂರ ಆದಾಯ

ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಾಸಿವೆ ವರದಾನ
ಜಗನ್ನಾಥ ಡಿ.ಶೇರಿಕಾರ
Published : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
Last Updated : 22 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:21 IST
ದೇಗಲಮಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸಿದ್ದು ಮಗಿ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಕಾರಣ
- ಸಂಗಪ್ಪ ಭೈರ್, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ದೇಗಲಮಡಿ
ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಎಕರೆಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 40 ಟನ್ ಇಳುವರಿಯು ಬಂದಿದೆ. ದೇಗಲಮಡಿ ರೈತ 30 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ
- ಸಂತೋಷಕುಮಾರ ಇನಾಂದಾರ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೆಶಕರು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ
