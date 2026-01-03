ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿ ಎಂದಿದ್ದೆ ನೆಪ: ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:16 IST
Kalaburagi

