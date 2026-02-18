ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳ ತಾಣವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ

ಡಿ.ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:41 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಕಟ್ಟಡದ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿರುವುದು
ಕಟ್ಟಡದ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದಿರುವುದು
SomavarapeteGovt Buildings

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT