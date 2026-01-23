ಶುಕ್ರವಾರ, 23 ಜನವರಿ 2026
ಬಜೆಟ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ | ವನ್ಯಜೀವಿ – ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೆರವು

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 4:56 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 4:56 IST
KodaguBudget Expectations

