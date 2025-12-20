ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿಯಾನ

ಮಡಿಕೇರಿ, ಸಂಪಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ, ಪೆರಾಜೆ ತಲುಪಿದ ರಥ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾದರು
Kodagu

