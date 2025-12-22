ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ವಿರಾಜಪೇಟೆ| ಹೈಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಕಪ್–2025; ಅಪ್ಪಂಡೇರಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ

ತೀತಿಮಾಡ, ಕೇಳಪಂಡ, ಕುಪ್ಪಂಡ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:10 IST
