9 ಮಂದಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಗೃಹರಕ್ಷಕರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೆನ್ನುಲುಬಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳದ ಸಮಾದೇಷ್ಟರು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಪಿ.ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗೃಹರಕ್ಷಕದಳ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಘಟಕಾಧಿಕಾರಿ ವೈ.ಎನ್.ಕವನ್ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 9 ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ವಾಲಿಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕೆ.ಯು.ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಎಚ್.ಆರ್.ಪಲ್ಲವಿ, ಕೆ.ಸಿ.ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್, ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಕೆ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಚ್.ಜಿ.ರಂಜಿನಿ, ಕೆ.ಡಿ.ರಘುಕುಮಾರ್, ಯು.ಎನ್.ದರ್ಶನ್, ಎ.ಕವಿತಾ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತರಾದ ಕೆ.ಯು.ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಬಿ.ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗೃಹರಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಂಜಪ್ಪ, ಸಿಪಿಐ ರಾಜು, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಐ.ಪಿ.ಮೇದಪ್ಪ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೋಧಕ ಅಕ್ಷಯ್, ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>