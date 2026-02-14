ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಕೆಡ್ಡಸ ಹಬ್ಬ

ಚೇರಂಬಾಣೆ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:08 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:08 IST
ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಚೇರಂಬಾಣೆ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೆಡ್ಡಸ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತುಗಳು.
ಕೆಡ್ಡಸ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು
