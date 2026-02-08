ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಹೆಸರು

ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಬಸ್‌ನಿಲ್ದಾಣದ ಕನಸು: ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜುರಾಯಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಬಿ.ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:32 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
Kodagu

