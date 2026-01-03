ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಡಗು: ‘ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್’ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ

ವನ್ಯಜೀವಿ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:06 IST
 ಕಾಡಾನೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಗೂರು ಸಮೀಪ ಗುರುವಾರ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಾಟಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದೆ
KodaguWild ElephantswildlifeWild Animal

