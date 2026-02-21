ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕುಶಾಲನಗರ: ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದವು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳು

ಕುಶಾಲನಗರ ಪುರಸಭೆ ಆಯವ್ಯಯ ಸಭೆ, ₹ 15.38 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:34 IST
Kodagu

