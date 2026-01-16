ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕುಶಾಲನಗರ | ಕೊಮಾರಪ್ಪ ಅವರದು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶಮಯ ಆಡಳಿತ: ಶಶಿಧರ್

ಕುಶಾಲನಗರ : ಹಿರಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೊಮಾರಪ್ಪಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:47 IST
ಕುಶಾಲನಗರ ಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎನ್.ಕೊಮಾರಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ಸಭಿಕರು.
