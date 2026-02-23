ಸೋಮವಾರ, 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ

ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಕರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 23 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
H C Mahadevappa
