ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ರೈನೋಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ನಿಮಿಷ 4, ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಾರು, 101 ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ

16ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ರೈನೋಬ್ರೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:07 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:07 IST
Madikeri

