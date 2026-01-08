ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ನಾಪೋಕ್ಲು: ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
ನಾಪೋಕ್ಲು ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ  ಬುಧವಾರ ರಸ್ತೆಸುರಕ್ಷತಾ ಸಪ್ತಾಹದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಪಿಎಸ್ ಐ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು. .
