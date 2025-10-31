ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಅಪರೂಪದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್

ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬಳಕೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್
ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT