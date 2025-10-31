ಅಪರೂಪದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್. ಇವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಬರ ಮಂಡಳಿಯು ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಇವರ 35 ಎಕರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಹಸು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಒಟ್ಟು 3 ಕೆರೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮೃದ್ಧ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಈಗ ವಿನೂತನವಾದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತೇವಂ, ಕೂರ್ಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್, ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವೊಂದರಲ್ಲಿ 400 ಕೆ.ಜಿಯಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಚಿ ಅಲ್ಲದೇ ದುರೇನಿಯಾ, ರಾಂಬುಟನ್, 6 ತಳಿಯ ಸಪೋಟ ಗಿಡಗಳು, 8 ತಳಿಯ ಮಾವು, ಸೀಬೆ, ಬಾಳೆ, ಹಲಸಿನ ಮರಗಳು ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಗಿರ್ ತಳಿಯ ಹಸುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಶಸಂಗೋಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಬಳಿ ನಿತ್ಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಬಿವಿ 380 ತಳಿಯ ಕೋಳಿಗಳೂ ಇವೆ.</p>.<p>ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 40–50 ಬ್ಯಾಗ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎಂಬ ಮನ್ನಣೆಗೂ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್, ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಜೀವಾಮೃತ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಕೃಷಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಮಾ ಗಣೇಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘1981ರಿಂದ ಪತಿ ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೇಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಜತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೂ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>