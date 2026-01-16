ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಹಲವು ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಎಳ್ಳು, ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 7:49 IST
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪದ ಪೊಂಗಲ್ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ(ಪೊಂಗಲ್) ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಶ್ರೀಪುರಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.
