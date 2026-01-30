ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಮಡಿಕೇರಿ: ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ದೊರಕದ ಅನುದಾನ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಹಣ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:26 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 7:26 IST
ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್‌ಗೌಡ ಅವರೂ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಹಣವೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ
ಟಿ.ಪಿ.ರಮೇಶ್ ಸರ್ವೋದಯ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
