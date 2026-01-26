ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictkodagu
ವಿರಾಜಪೇಟೆ| ಮತದಾನ ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮವಿದ್ದಂತೆ: ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಟರಾಜ್ ಎಸ್.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 8:13 IST
ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು
Kodagu

