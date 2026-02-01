ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ|ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಅನಿಲ ಚಿತಾಗಾರ:ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:45 IST
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನಿಲ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ನಗರದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನಿಲ ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ
ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತಾಗಾರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ
ಅಮರೇಶ್ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸುಳಿದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಕಪಾಲಿ ಶಂಕರ್ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 
ಅನಿಲ ಚಿತಾಗಾರವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ನುರಿತ ತರಬೇತುದಾರರಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
