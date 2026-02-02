ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Union Budget reactions | ಕೋಲಾರ: ಭರವಸೆ, ನಿರಾಸೆಗಳ ನಡುವಿನ ಬಜೆಟ್‌

ಬೆಂಗಳೂರು–ಚೆನ್ನೈ ಹೈಸ್ಪೀಡ್‌ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅನುಕೂಲ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:24 IST
kolarUnion BudgetUnion Budget-2026

