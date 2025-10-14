ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೇತಮಂಗಲ ಜಲಾಶಯ ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು

ಮಂಡಳಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಕುಸಿಯುವ ಭೀತಿ
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:23 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:23 IST
ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಜಲಾಶಯದ ಗೇಟ್‌ ಬಳಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ಕೋಡಿ ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಂ‍ಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು
ಕೋಡಿ ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಂ‍ಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು
ಜಲಾಶಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಜಲಮಂಡಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವಿನೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
Kolara

