ಬೇತಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ

<p><strong>ಬೇತಮಂಗಲ:</strong> ಬೇತಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಭೋವಿ ಸಮುದಾಯದ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. </p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಮುನಿರಾಜು, ಗೋಪಾಲ್, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಜಿ. ಚಲಪತಿ, ಅನಂತ ರಾಮಪುರ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಬಾರ್ಲಿ ಚಂದ್ರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಎಸ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮಹದೇವಪುರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>