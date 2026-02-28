ಬೇತಮಂಗಲ: ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ– 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿ ಬಲಿ

<p><strong>ಬೇತಮಂಗಲ</strong>: ಸಮೀಪದ ವೀರಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ವೀರಸಂದ್ರದ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬುವವರ ಕುರಿಗಳು. ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ 80 ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಗುಂಪು ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು ಸಾಪನ್ನಪ್ಪಿವೆ.</p>.<p>ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗೆ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟವುಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಾಜಪ್ಪ, ಬೀರಿ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>