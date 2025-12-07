ಭಾನುವಾರ, 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

3,611 ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಪಿಎಲ್‌ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ!

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 21,854 ಶಂಕಿತ ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪತ್ತೆ
ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
Last Updated : 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT