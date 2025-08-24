ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಶಿರಚ್ಛೇದ: ಆಕ್ರೋಶ

ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರ ಆಗ್ರಹ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:02 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 8:02 IST
kolar

