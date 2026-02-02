ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮುಳಬಾಗಿಲು: ಹಿಂದೂ‌‌ ಸಮಾಜೋತ್ಸವ ಶೋಭಯಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:12 IST
Comments
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೋಲಾಟ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಜನ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಜನಸ್ತೋಮ.
kolar

