ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಜಯಂತಿ ವೇಳೆ ಮಾತ್ರ ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ ‍ಪುತ್ಥಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೇ?

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ: ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಸದ ಕಿವಿಮಾತು‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
ಕೋಲಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ವೇಮನ ಜಯಂತಿಯ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು
Kolara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT