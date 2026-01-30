ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

51 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕಬ್ಜ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು: ಜಿ.ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಶಾಲೆಗೆ ಭೂದಾನ ವಿವಾದ: ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ – ಮಾರಾಟಗಾರ, ಖರೀದಿದಾರರ ಸಮರ್ಥನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT