ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkolar
ADVERTISEMENT

ಕೋಲಾರ|ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗೆ ಡಿಎಚ್ಒ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
kolarKGFhospital

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT